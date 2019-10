Cum s-a ales Selgros cu o amenda de 105.000 de lei si a ramas fara 20 de tone de peste

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) transmite ca a gasit nereguli majore - de natura sa puna in pericol sanatatea romanilor - in timpul unui control de amploare desfasurat in 14 magazine Carrefour din tara. Inspectorii veniti in control au descoperit, printre altele,…

- Restaurantele La Cocosatu si La Gil din Bucuresti au fost inchise temporar de comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, pana la remedierea deficientelor. In urma unui control, au fost gasite conditii igienico-sanitare necorespunzatoare, produse expirate si neconforme,…

- Viorica Dancila a trimis Comisiei Europene o nominalizare de comisar, luni, dar aceasta fusese deja respinsa anterior de presedintele ales al CE, Ursula von der Leyen, a declarat pentru Ziare.com un oficial european. "Pot confirma ca Guvernul roman a trimis scrisoarea ieri (luni - n.red.).…

- Academia de Studii Economice din Bucuresti a urcat in editia 2020 a prestigiosului Times Higher Education World University Ranking, clasandu-se pe locul 801-1000 in lume, categorie in care se afla si Universitatea "Babes-Bolyai" din Cluj-Napoca. In acelasi clasament sunt prezente pe locul…

- IKEA, Jumbo, FAN Curier, Evolution Pres Systems (Evomag) si Cristian 76 Tour au fost sanctionate contraventional cu avertisment de Protectia Consumatorului pentru practici comerciale inselatoare. "Abateriile constatate au vizat printre altele si nerespectarea termenelor privind livrare produselor,…

- S-a lansat primul serviciu de taxi non stop pentru animalele de companie din Capitala, numit Pet Curier Express. Compania este dedicata exclusiv transportului urban si interurban al animalelor de companie, fiind prima de acest gen care este disponibila 24 de ore din 24, potrivit unui comunicat…

- Ryanair a anuntat, joi, lansarea unei noi rute din Bucuresti catre Londra (London Southend Airport), care va fi operata cu o frecventa de cinci zboruri saptamanale incepand din noiembrie 2019. Conform unui comunicat remis Ziare.com, clientii din Bucuresti pot acum sa-si rezerve vacantele in…

- Romania a importat cu 38% mai multa electricitate in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut cu 40%, potrivit ultimului raport de monitorizare a pietei de energie electrica, realizat de Autoritatea Nationala de Reglementare…