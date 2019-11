Teribiliști pe străzile din Timișoara

Polițiștii locali din Timișoara au avut în vedere, în ultima perioadă, și cazurile în care conducătorii auto nu au respectat legislația referitoare la turarea motoarelor. The post Teribiliști pe străzile din Timișoara appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]