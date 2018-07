Cum s-a ajuns la o concurenţă de doar 1 candidat pe loc la Farmacie Universitatea de Medicina si Farmacie „Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) va organiza o sesiune de admitere si in toamna, dupa ce in urma admiterii din vara au ramas 21 de locuri libere la Farmacie, la buget, si inca 7 bugetate la aceeasi facultate destinate studentilor din mediul rural, care au absolvit un liceu din mediul rural. Admiterea din toamna de la UMF va fi organizata exclusiv pentru aceasta facultate, decizia fiind luata in urma sedintei C (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

