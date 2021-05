Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunea de știri Antena 3 a difuzat, luni, 10 mai, incepand cu ora 18.00, primul jurnal News Hour with CNN, in parteneriat cu cea mai puternica rețea mondiala de știri. Este pentru prima data cand un post din Romania produce un program de știri cu CNN, tot in premiera fiind lansata și o platforma…

- Investiții de peste 163.000 de lei in promovarea și infrastructura turistica. Care sunt principalele obiective ale Consiliului Județean Alba In anul 2021, Consiliul Județean Alba urmeaza sa investeasca peste 163.000 de lei in domeniul turismului, a anunțat Ion Dumitrel, prin intermediul paginii de socializare.…

- Politistii vor actiona, in perioada premergatoare si in perioada sarbatorilor de Florii, in zonele lacasurilor de cult si a cimitirelor, dar si in zonele de agrement precum Padurea Baneasa, zona Lacului Morii si zona Lacului Vacaresti. Principalele zone aglomerate vor fi verificate in week-endul ce…

- Joi, 18 martie 2021, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Vrancea s-a desfașurat o intalnire de lucru, la care au participat online directorii unitaților de invațamant preuniversitar din județul Vrancea, avand urmatoarea tematica: Recomandari privind planurile de protecție impotriva incendiilor…

- Zonele in care echipele constructorului executa intrerventiile sunt imprejmuite si semnalizate pentru a se asigura o circulatie corespunzatoare, atat pe timpul zilei cat pe timpul noptii, iar pentru fluidizarea traficului a fost anuntata Politia Municipala si Politia Locala.Lucrarile de modernizare…

- Videoconferinta va fi transmisa live la televiziunea de business Profit.ro TV, pe pagina Agentiei de presa News.ro si pe pagina de Facebook a News.ro. La evenimentul organizat de Agentia de presa News.ro, Team Innovation Media si Agentia de PR si comunicare Plurivox au confirmat pana in prezent participarea,…

- Nivelul de stres psihic, social sau tehnic si lipsa unui cadru metodologic adecvat pentru pregatirea, indrumarea si desfasurarea activitatilor online sunt principalele dificultati cu care s-au confruntat cadrele didactice pe parcursul desfasurarii orelor in mediul online, potrivit unui studiu realizat…

- Oamenii legii au primit, in perioada 1 ianuarie – 18 februarie, 15 sesizari cu privire la savarșirea infracțiunii de efectuarea de operațiuni financiare in mod fraudulos și o sesizare cu privire la savarșiriea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, potrivit Inspectoratului de Poliție…