Artistul Ștefan Stan (43 de ani) a devenit pentru prima oara tata in data de 1 decembrie a anului trecut. In noiembrie 2019, cantarețul s-a casatorit civil cu iubita lui, Simona, iar in primavara lui 2020, artistul și soția lui dezvaluiau ca vor deveni parinți. Cum s-a acomodat Ștefan Stan rolului de tata? „Ma simt cel mai fericit om de pe pamant, cel mai implinit și parca de unde aveam puteri sa merg mai departe și sa razbesc in viața … acum, cu aceasta fetița minunata, puterile mi s-au dublat. Voința s-a dublat, totul s-a multiplicat”, a declarat Ștefan Stan atunci, pentru WOWbiz.ro . Pe fiica…