Cum rezolvă marina rusă problema piraților de pe mare Pirații somalezi sunt un pericol deosebit de mare pentru navele care traverseaza zona de pe coasta estica a Africii, dar nu și cand se pun cu marina rusa. Pirateria pe care o știm din filme și din carți n-a disparut odata cu vremurile moderne, ci s-a transformat. Astfel, odata cu cea de-a doua etapa a […] The post Cum rezolva marina rusa problema piraților de pe mare appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Anghel Iordanescu a vorbit despre conflictul dintre Clubul Sportiv al Armatei și Gigi Becali. Recunoaște ca a incercat sa calmeze spiritele intre cele doua parți, fara sorți de izbanda. "Sa recunoașteam ceea ce trebuie recunoscut! S-au facut multe greșeli in relația dintre Becali și MApN, dar trebuie…

- Pirateria nu mai este atat de raspandita in prezent, in mare parte datorita serviciilor online de calitate care au inceput sa ofere alternative ieftine si usor de folosit. Spotify incearca sa rezolve problema pirateriei din domeniul muzical, insa in urma cu doar cateva saptamani s-a confruntat cu o…

- Parul ingrijit si des poate fi o arma de seductie eficienta pentru orice femeie. De aceea, este important sa il ingrijesti constant, iar mastile preparate acasa reprezinta o solutie ieftina si eficienta.

- ANAF este interesata, mai nou, de caștigurile romanilor din tranzacțiile cu monede virtuale. Problema este ca tranzactionarea criptomonedelor e un domeniu nou, incert si lipsit de reglementari, chiar si in alte state, iar identificarea veniturilor ce ar urma sa fie impozitate este extrem de anevoiasa.…

- Guvernul are pe ordinea de zi proiectul de Ordonanta de Urgenta referitoare la concediile medicale, care cuprinde masuri pentru mentinerea drepturilor si indemnizatiilor asiguratilor din sistemul public de sanatate, a anuntat premierul Viorica Dancila, la ineceputul sedintei Executivului de joi. ...

- Iata 18 lucruri pe care e bine sa incerci sa nu le spui sefului tau. Atentie, te poate costa slujba! 1. "Imposibil. Nu se poate rezolva" Este genul de gandire de care nici un sef n-ar vrea sa auda. Asta pentru ca suna a lipsa de interes si indiferenta. Deci, daca nu ai solutie alternativa, evita…

- Intr-o lume cu doua milioane de oameni la nivel global care nu au acces la apa potabila, un grup de specialisti din cadrul universitatilor Monash, CSIRO si Texas au descoperit o noua solutie ce ar putea pune capat lipsei apei potabile.

- Laura Codruța Kovesi a participat la o dezbatere cu tema „Frauda si coruptia in domeniul achizitiilor publice. De la combatere la prevenire”, la care participa si procurorul general Augustin Lazar.