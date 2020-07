Tania Budi știe ca frumusețea naturala trebuie intreținuta. Vedeta nu este adepta operațiilor estetice, insa apeleaza atunci cand este nevoie la proceduri minim invazive recomandate de medicul ei estetician, Dr. Iancu Morad. Iata ce face Tania pentru a avea un look perfect vara aceasta! „Tania este o femeie foarte frumoasa ce nu are nevoie de schimbari majore. Sunt mandru ca este pacienta mea deja de atația ani. Alegem intotdeauna tratamente rapide și simple, proceduri cu ajutorul carora frumusețea ei naturala este menținuta in timp și pusa in valoare.