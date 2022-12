Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare targ de carte al anului, „Gaudeamus'', s-a deschis in Bucuresti cu zeci de mii de titluri, de la 200 de edituri. Targul se bucura de succes in fiecare an, chiar daca in statistici Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste lectura. Dupa seria de crize ce a marcat…

- Avem o țara care poate fi orice, daca suntem impreuna, daca fiecare iși regandește "Romania mea". Se poate și in sport, și in arta, și in antreprenoriat! Aici, in Romania. O demonstreaza romanii care apar in reportajele Observator inca de la prima ora, d

- Amna și Dorian Popa au cateva colaborari de succes și se completeaza atat de bine artistic vorbind incat au decis ca este momentul sa iși bucure fanii cu o noua producție muzicala care ii are protagoniști pe amandoi. “Motivul meu” este noul single al celor doi artiști care se anunța a fi un real succes…

- De 27 ani de ani in prima liga a hip-hop-ului, Puya a avut succes doar in muzica, niciodata in afaceri. Pe numele sau Dragoș Gardescu, cantarețul recunoaște ca, de fiecare data cand și-a propus sa se ocupe și de altceva, a dat greș, și asta poate și din cauza neimplicarii. Ultimele sale afaceri, o linie…

- Un cunoscut dirijor din Galați a realizat coloana sonora a ultimului fim de comedie, realizat in Romania, care iși dorește a fi un mare succes. Este vorba de indragitul compozitor Dan Eugen Dragoi

- Președintele PSD Timiș, Alfred Sinomis, a declarat, astazi, ca in urma unui amendament pe care l-a depus opt milioane de lei, care urmeaza sa fie folosiți pentru promovarea Timișoara 2023 au fost mutați de la Consiliul Județean Timiș catre Asociația Timișoara Capitala Europeana a Culturii. ” Teoria…

- Romania a obținut o victorie importanta, scor 26-20, impotriva selecționatei din Serbia, la Trofeul Carpați de handbal feminin de la Bistrița. Dupa ce au remizat in prima runda, 32-32 cu Austria, elevele lui Florentin Pera au intrat motivate pentru a obține prima victorie a noului selecționer pe banca…

- „Dupa parerea mea, fara un tineret bine educat si bine pregatit pentru piata muncii, pentru invatamant, pentru cercetare Romania nu are niciun fel de sanse. Suntem o tara cu o problema demografica grava, populatia imbatraneste, suntem tot mai putini si ca sa ramanem in top trebuie sa fim tot mai performanti,…