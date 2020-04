Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a cuprins intreaga Europa, dupa ce Covid-19 a patruns penru prima data in Italia. Virusul a aparut in China, orașul Wuhan fiind cel mai afectat inițial. In doar 30 de zile, regiuni din Italia, Spania, Marea Britanie sau Germania, numara mii de morți și zeci de mii de cazuri de…

- Presedintele iranian Hassan Rouhani a anuntat miercuri ca raspunsul Teheranului fata de epidemia de COVID-19 se inaspreste, anuntand aplicarea unor "noi restrictii" pe care le-a calificat drept "dificile" pentru populatie, informeaza AFP.Concret, Iranul doreste sa interzica calatoriile si…

- In Statele Unite s-a depasit vineri pragul de 14.366 de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Numarul de decese este de 217. Statele Unite au devenit astfel a sasea tara ca numar de cazuri de infectare confirmate, dupa China, Italia, Iran, Spania si Germania, urmate apoi de Franta si Coreea de Sud.…

- Doi cercetatori romani cer guvernului sa inceapa o campanie agresiva de testare a populației cu teste rapide, dupa modelul din Coreea de Sud, pentru a putea ține sub control raspandirea rapida a epidemiei de coronavirus. Valentin Parvu și Mihaela Parvu arata ca Romania mai are o fereastra de oportunitate…

- Pandemia de coronavirus a creat o criza de sanatate la nivel mondial – efectele ei se resimt insa și in turism, destinații candva intens vizitate fiind acum pustii. Mulți oameni se consoleaza cu gandul ca infecția cu noul coronavirus nu este nimic mai mult decat o raceala sau o gripa – realitatea este…

- Ca urmare a valului de infectare din ultimele zile, autoritațile germane din cele doua regiuni au fost nevoite sa ia masuri drastice, cum ar fi inchiderea școlilor pana la jumatatea lunii aprilie.Masuri similare de inchidere a școlilor au fost luate și de autoritațile din Bavaria, Saxonia Inferioara,…

- Incepand cu 11 martie si pana la sfarsitul lunii, operatorii aerieni au obligatia de a nu permite imbarcarea persoanelor de alta cetatenie decat cea moldoveneasca, cu exceptia apatrizilor si a cetatenilor straini cu domiciliul in Moldova, cu sau fara escala, din Italia, Iran, China si Coreea de Sud.…