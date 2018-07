Stiri pe aceeasi tema

- Este mEmicE, mai are pu:in "i impline"te 40 de ani, dar nici cE :i-ai da seama de aceste lucruri! Diana Munteanu aratE demen:ial, iar drept dovadE stau fotografiile de pe malul mErii, unde apare in costume de baie minuscule, care ii pun in valoare corpul tonifiat.

- Pentru Gina Pistol, secretul frumuseții este simplitatea, insa aparițiile impecabile ale prezentatoarei sunt datorate și unei ritual de infrumusețare respectat zi de zi. Deși agenda Ginei este foarte incarcata, printre zile de filmare, evenimente, deplasari și proiecte personale, vedeta nu renunța la…

- Catalin Scarlatescu are o situație financiara de invidiat și iși permite absolut orice moft. Recent, vedeta le-a prezentat fanilor ultima sa achiziție. Este vorba de un skijet, de care este foarte mandru. „Toata lumea merge cu skijetul. Nici eu nu ma vedeam in ipostaza asta. Și acum mi-am luat și eu…

- Ai decis ca anul acesta sa fie anul schimbarilor radicale in viața ta? Iar printre principalele dorințe pe care vrei sa ți le indeplinești se numarara aceea de a face sport? Ei bine, atunci trebuie sa știi ca ești doar la cateva click-uri distanța sa iți indeplinești acest vis chiar vara aceasta. Specialiștii…

- De la stilul sport nu se dezice nimeni. La un moment dat acesta este practic și de dorit. Ofera stabilitate și definește de regula persoane active. Deși incalțamintea sport este in principal conceputa pentru practicanții unui sport, de-a lungul timpului aceștia s-au adaptat și in prezent sunt o alternativa…

- La aproape o jumatate de an de cand și-a deschis o sala de sport ultramoderna in zona de Nord a Bucureștiului, soția celebrului moderator TV Rareș Bogdan le-a pregatit o surpriza cu totul și cu totul speciala celor care fac sport sau iși doresc ca mișcarea sa faca parte din viața lor. Toate astea dupa…

- Mihaela Radulescu a dezvaluit ca nu tine nici o dieta si ca are grija doar ce mananca. Mihaela Radulescu, marturisiri INTIME. I-a cedat lui Felix Baumgartner dupa ce a scos-o la o SHAORMA "Treaba cu dieta e o tampenie. Imi cer scuze de la toți nutriționiștii. Știți de ce? Cea mai frumoasa…

- Cristian Țopescu spunea, intr-un interviu, ca nu este un om bogat și nici nu este innebunit dupa avere, dupa bani. El marturisea ca se bura doar de faptul ca a avut onoarea sa comenteze reușitele Nadiei sau a lui Ilie Nastase și a multor campioni romani. “Nu sunt un om bogat. Am venituri modeste, ca…