Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții o știm pe Anca Serea plina de viața și mereu cu zambetul pe buze, insa, puțini sunt cei care cunosc drama prin care a trecut vedeta! Inainte de a se casatori cu Adrian Sina, vedeta a fost maritata cu omul de afaceri Filip Poplingher, care s-a stins din viața din cauza leucemiei.

- Deocamdata, fosta vedeta de tewleviziune nu a facut anunțul oficial, dar a fost surprinsa intr-o poza jucandu-se cu copiii ei…se vede ca are din nou burtica. Daca este așa sau nu ramane de vazut. Are șase copiii și a spus cu fiecare ocazie ca ea și soțul ei Adrian Sina de la Akcent nu se vor opri aici.…

- Totul a pornit de la o postare a vedetei pe pagina de instagram, o fotografie in care aparea alaturi de Alex Velea , insoțita de un mesaj misterios. „Once upon a time, i love you, the end. My story”, a scris Antonia , facandu-i pe admiratori sa creada ca relația ei cu Alex Velea este la final. De altfel,…

- Mihaela Radulescu și Felix traiesc o frumoasa poveste de dragoste de șase ani. Cei doi se ințeleg foarte bine, iar vedeta este apropiata și de parinții acestuia. Astfel ca, in ziua in care iubitul ei a implinit 51 de ani, aceasta le-a transmis cate un mesaj atat lui, cat și „soacrei”. Pe 20 aprilie,…

- Anca Serea, la fel ca alte milioane de romani, se afla in aceste zile izolata in casa in contextul pandemiei de coronavirus. Vedeta este ingrijorata pentru sanatatea familiei sale și tot cea ce se intampla acum in țara i se pare ca fiind un vis urat!

- Pentru a preveni raspandirea de noul coronavirus, vedetele de la noi au decis sa ajute autoritațile și astfel vor ramane in casa pentru o buna perioada, dar chiar și așa nu uita sa aiba grija de ele. Anda Adam reuește sa faca sport in propria locuința.

- Lili Sandu traieste in momentul de fata cea mai frumoasa perioada a vietii ei. Cu toate acestea, destinul nu a fost mereu roz cu vedeta si a incercat-o dur. Recent, intr-o postare de pe blogul sau, actrita a povestit prin ce a fost nevoita sa treaca!