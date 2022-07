Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile filmate cu o drona care ataca un soldat rus au devenit virale pe rețelele de socializare, dupa ce au fost publicate pe contul de Twitter al MilitaryLand, un blog specializat in relatari de pe frontul din Ucraina. Un video de 28 de secunde a fost distribuit de peste 200 de ori in rețea și a…

- Un material video filmat de serviciul de propaganda al liderului cecen Ramzan Kadirov este semnalat de canalul Nexta TV, platforma de conținut media inființata de disidenți din Belarus și distribuita pe Telegram și YouTube.

- Un general rus a fost ucis pe 5 iunie in luptele din nordul orașului Donețk, informația fiind difuzata de surse apropiate armatei ruse, dar neconfirmata oficial de la Moscova. Ucrainenii au facut publica insa fotografia cu cadavrul generalului Roman Kutuzov, pentru a dovedi ca l-au ucis. In Ucraina,…

- Ucrainenii au aruncat in aer și au distrus cel puțin doua poduri de pontoane de langa Bilohorivka, oprind astfel avansurile rușilor in regiunea Lugansk, arata imaginile din satelit sau filmate cu drona, scrie CNN.

- Oficialii ucraineni au spus, miercuri, ca trupele lor au recuperat unele orașe din apropierea orașului cheie. Harkov este sub foc puternic și „batalii aprige” sunt in desfașurare in regiune, a declarat guvernatorul Oleg Synegubov. Harkov este al doilea oraș ca marime ucrainean și a fost punctul central…

- Imagini filmate pe frontul din Ucraina și postate pe rețelele sociale au surprins un tanc rusesc in momentul in care calca pe doua mine și sare in aer. Alte imagini de pe aceleași rețele arata tancuri lovite de rachete Javelin sau modul in care soldații ucraineni se antreneaza pentru a distruge vehiculele…

- Ministerul ucrainean al Apararii sustine ca militarii Kievului au mai scufundat o nava ruseasca in Marea Neagra, cu ajutorul unei drone Bayraktar. De data aceasta este vorba despre o nava de debarcare aflata in apropierea tarmului Insulei Serpilor.

- Forțele ucrainene au recucerit un alt sat din nordul regiunii Harkov, in timp ce continua contraofensiva impotriva forțelor rusești, informeaza CNN. Intr-o inregistrare video care circula pe Telegram, trupele au fost vazute plasand un steag pe o cladire din satul Molodova, in apropiere de granița…