Stiri pe aceeasi tema

- "Este inspaimantator, abia respiram, iar focul continua sa se extinda" - sunt marturiile dramatice ale romanilor prinsi in infernul din Australia. Peste zece mii de conationali traiesc in tara mistuita de unul dintre cele mai mari incendii din istoria planetei.

- Moartea Ilenei Ciuculete a lasat un gol imens in sufletele celor care au cunoscut-o și apreciat-o. Solista de muzica populara s-a stins din viața prematur, la doar 53 de ani, dupa ce s-a luptat luni de zile cu ciroza.

- In aceasta dimineața sala mare a primariei Turda a gazduit o noua premiere a cuplurilor care implinesc 50 de ani de casnicie. In aceasta situație fiind 27 de perechi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Romania a iesit deja din lupta pentru medalii, duminica, dupa infrangerea 18-27 in fata Rusiei. Cu zero puncte in Grupa Principala II, Neagu & Co nu mai nicio sansa de calificare in semifinale. Cu toate acestea, tricolorele sunt obligate sa gaseasca partile pozitive, in vederea duelurilor cu Suedia…

- (foto: Facebook) Mihail Neamțu, purtatorul de cuvand al PMP, a aratat vineri, intr-o conferința de presa susținuta la Constanța, de ce merita Theodor Paleologu sa fie votat președintele Romaniei: „Theodor Paleologu merita votul romanilor pentru ca domnia sa reprezinta Romania civilizata, sinteza fericita…

- Nu puțini sunt cei care îi știu pe celebri cântareți de muzica populara Cornelia și Lupu Rednic. Sunt un cuplu apreciat și îndragit, iar la fiecare schimbare prin care trec, cei doi atrag atenția admiratorilor.