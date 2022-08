Cum reparăm părul după ce l-am expus la soare și la apa sărată a mării Cum reparam parul dupa ce l-am expus la soare și la apa sarata a marii Diana Baicu, specialist in industria de frumusețe profesionala, ne explica ce ar trebui sa facem pentru a ne proteja sanatatea parului și a-l pastra stralucitor și flexibil atat in vacanța, cat și dupa ce revenim din concediu. Tratament intensiv inainte și dupa vacanța „Daca știm ca vom petrece vacanța la plaja, este intotdeauna bine sa ne pregatim, inainte de a pleca in concediu, mergand la un salon de infrumusețare pentru a urma un tratament intensiv precum cel in 4 pasi Joico K-Pak. Acest tratament intens hidratant reface… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa, in varsta de 34 de ani, este unul dintre cei mai apreciați artiști dn Romania și una dintre cele mai active vedete din mediul online. Implicat in diverse proiecte, artistul caștiga bani aproape din orice. S-a mutat in casa visurlilor sale și iși permite orice aroganța, pentru a-și satisface…

- E vara, e anotimpul concediilor, insa nu toți romanii iși fac planuri pentru a pleca de acasa, in vacanța. Iar destui dintre cei care se gandesc sa mearga intr-o vacanța și-au mai redus bugetul, comparativ cu anul trecut. Ce arata, mai exact, rezultatele unui sondaj privind planificarea vacanțelor?…

- Peste 37% dintre romani si-au redus bugetele pentru vacanta anul acesta, in timp ce mai mult de un sfert nu vor pleca deloc in concediu si nu au alocat nici un ban in acest sens, rezulta dintr-un sondaj realizat de CEC Bank in parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

- Catalin Cazacu este noul prezentator de la Antena Stars alaturi de Natalia Mateuț. Iubitul Ramonei Olaru l-a inlocuit pe Andrei Ștefanescu la matinal. Inlocuirea prezentatorului nu este singura schimbare, iar emisiunea se va filma la mare.Cand toata Romania se pregateste de vacanta, „Antena Stars te…

- Cand toata Romania se pregateste de vacanta, “Antena Stars te tine in briza!”, dupa cum spune si cel mai nou slogan al postului, si le aduce telespectatorilor editii live ale emisiunilor preferate, direct de la malul marii. Dimineți pline de culoare și o atmosfera de vacanța, asta promite gașca matinalului…

- Sondaj BestJobs Restricțiile nu ii mai impiedica pe romani sa iși faca planuri de concediu anul acesta, dar cei mai mulți au buget limitat de vacanța. In contextul inflației și al creșterii generale a costurilor de trai, 31% dintre romani scot din buzunar la fel de mult ca anul trecut pentru vacanța…

- Clipe de coșmar pentru o femeie din Marea Britanie, care se afla in vacanța, pe o plaja in India. Femeia a fost violata chiar pe plaja de un tanar care facea masaje.La doar cațiva pași se afla soțul femeii, care adormise la soare și nu a conștientizat nicio clipa ce se intampla chiar langa el. Turista…

- Daca inca nu ți-ar rezervat sejurul pentru vacanța din acest an, atunci cu siguranța ar trebui sa o faci. In cazul in care vrei sa te bucuri de șapte nopți pe teritoriul Turciei, in zona Antalya, trebuie sa știi de pe acum ca prețurile variaza in funcție de facilitați. Iata cat te costa o vacanța la…