Cum reducem la minim pagubele produse de incendii? Incendiile distrug cladiri. Incendiile inregistreaza pagube materiale uriașe, pentru care oamenii muncesc ani intregi. Din cauza incendiilor produse in cladirile care aparțin unor companii sau ale unor instituții, oamenii iși pierd viața, sunt vatamați sau, daca nu sunt afectați in mod direct, se intampla in mod indirect. Unii iși pierd locul de munca sau investițiile in afaceri care sa le asigure traiul. Cand incendiile sunt produse in locuințe, așa cum s-a intamplat in 2021, cand focul a cuprins peste 6000 de case (apartamente sau imobile) aparținand unor familii, este și mai grav.

- ”40 din primele cele mai mari 50 de despagubiri achitate anul trecut de asiguratorii membri UNSAR in baza asigurarilor de locuinte, respectiv 80% dintre acestea, au fost cauzate de incendii. Valoarea totala a despagubirilor achitate in aceste cazuri se ridica la 9,5 milioane lei, in crestere cu 3,7%…