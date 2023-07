Cum reducem deficitul bugetar? ​In ultimele saptamani a reaparut oarecum precipitat in spatiul public discuția cu privire la consolidarea fiscal-bugetara, in contextul unei execuții bugetare pe primele luni ale anului care a starnit ingrijorari mari. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) s-a redus cu 13,4% in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, la 11,06 miliarde de euro, informeaza, luni, Institutul National de Statistica (INS). Exporturile FOB au insumat 39,68 miliarde de euro, in urcare cu 7,5%,…

- Deficitul bugetar s-a adancit la cinci luni de la 1,48% in 2022 la 2,32% in perioada ianuarie-mai 2023. Ținta finala a Finanțelor ar trebui sa fie 4,4% in acest an. Execuția bugetului general consolidat in primele cinci luni ale anului 2023 s-a incheiat cu un deficit de 2,32 % din PIB, respectiv 36,91…

- Maia Sandu, despre un nou Acord cu Marea Britanie privind migrația ilegalaPremierul britanic, Rishi Sunak, ar fi venit la Summitul CPE pentru a solicita semnarea unui nou Acord in domeniul migrației cu R. Moldova. Asta cel puțin a scris publicația Politico, cu o zi mai devreme de Summit. CITESTE…

- Aproximativ 3.000 de medicamente din Romania au fost retrase in ultimii 5 ani, aproape 500 de inovative, reprezentand 20% din totalul medicamentelor inovative de pe piata. Motivul principal este ca aceste medicamente nu mai sunt sustenabile din punct de vedere financiar, a declarat pentru News.ro…

- Deficitul bugetar de miliarde de lei care trage in jos coaliția de guvernare a readus la suprafața posibilitatea ca angajații care cumuleaza pensia cu salariul sa-și piarda aceste beneficii. Gazeta de Bistrița a facut mai multe adrese la instituțiile din Bistrița-Nasaud pentru a afla numarul celor care…

- Deficitul bugetului consolidat a ajuns la 22,75 miliarde de lei in primul trimestru, echivalentul a 1,42% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit execuției bugetare publicate vineri de Ministerul Finanțelor.Instituția susține ca acesta este „datorat in principal de creșterea volumului de investiții…

- Deficitul guvernamental a scazut in 2022 comparativ cu 2021 atat in Uniunea Europeana cat si in zona euro, insa Romania se numara printre tarile membre cu cele mai mari deficite guvernamentale, arata datele preliminare pentru anul 2022 publicate vineri de Eurostat. Conform acestor date, deficitul guvernamental…

- Deficitul balantei comerciale inregistrat de Romania in primele doua luni ale anului s-a redus cu 5%, situandu-se la 4,385 miliarde de euro, in scadere cu 232 milioane euro raportat la cel consemnat in perioada similara din 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date ieri…