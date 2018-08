Cum recuperează RAR zilele libere din minivacanța de Sfânta Maria Ca urmare a faptului ca, prin hotarare de guvern, zilele de 16 și 17 august sunt libere, programul in toate reprezentanțele Registrului Auto Roman din țara va fi modificat. Astfel, RAR anunta ca liberul din ziua de 16 august va fi recuperat prin prelungirea programului in perioada 20 – 24 august 2018, dupa cum urmeaza: in zilele de 20, 21, 22, 23 august, programul va fi de la 8.00 la 18.30, iar in ziua de 24 august programul va fi de la 8.00 la 14.30. Liberul din 17 august va fi… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol: magazinsalajean.ro

