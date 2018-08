Cum recunoşti semnele deshidratării Apa este un element esential, la fel ca oxigenul. Atunci cand pierzi mai multe lichide decat consumi, in corp apare deshidratarea. Aceasta se poate instala fie cand uiti sa bei suficienta apa sau nu consumi alimente care contin apa, fie in caz de febra, diaree sau transpiratie excesiva. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

