Cum recunoști dacă bijuteriile tale sunt reale sau false In ultimul timp, bijuteriile adevarate sunt tot mai rare, fiind inlocuite cu unele piese care arata la fel de bine ca și adevarata afacere. Potrivit cercetarilor efectuate de departamentul de bijuterii al canalului de cumparaturi QVC, 80% dintre femei sunt fericite sa poarte diamante false. Acestea nu numai ca au... The post Cum recunoști daca bijuteriile tale sunt reale sau false appeared first on Tabu . Citeste articolul mai departe pe tabu.ro…

Sursa articol si foto: tabu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bancnote de 10 lei false? Iata cum le recunoști pe cele care sunt sau nu autentice. Trebuie sa știi ca in general, banii contrafacuți sunt plasați mai ales in micile unitați comerciale, acolo unde nu exista aparatura speciala de verificare, dar și in benzinarii. Majoritatea comercianților afla ca au…

- Majoritatea comerciantilor afla ca fost pacaliti abia in momentul in care isi duc incasarile la banci.Principala diferența consta in contrastul dintre cele doua vopseluri folosite la tiparirea cifrelor și literelor de pe bancnota falsificata. De asemenea, pe cei falși lipsesc cele doua pensule aurite…

- O tanara este cautata de politia Capitalei, dupa ce a prezentat la banca acte false. Potrivit oamenilor legii, suspecta a depus niste documente pentru a ridicarea sechestrului pus pe cardul bancar. Ulterior, documentele s-au dovedit a fi false.

- Stirile false – fake news – sunt informatii intentionat false care sunt distribuite cu un scop anume. In cursul acestei Post-ul DNA nu a descins la CJD! Cum s-a ajuns la acest fake news și cum deosebim știrile reale de cele false apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un funcționar de la Protecția Copilului Sector 2, implicat in dosarul de falsificare a certificatelor de vaccinare, a fost reținut pentru 24 de ore. Mai mulți angajați ai centrului Neghinița, administrat de Primarie, sunt banuiți ca modificau adeverințele unor persoane care se imunizau, iar apoi le…

- Platforma video YouTube a suspendat timp de o saptamana canalul presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, dupa ce i-a șters și o inregistrare video in care Bolsonaro mentiona informatii false despre vaccinul anti-COVID și SIDA, a informat Reuters , preluat de Agerpres . Este pentru a doua oara cand presedintele…

- Profesoara preda matematica la una dintre cele mai prestigioase scoli din Craiova si este acuzata ca duce o campanie impotriva vaccinarii nu doar in spatiul virtual, ci si la scoala. Cazul este anchetat deocamdata de conducerea scolii.

- Echipa de elevi de la Colegiul Național C.D. Loga formata din Vlad Pintea, Iulian Rotaru și Ioana Satmari s-au clasat pe locul II la finala europeana a EU Code Week cu extensia de detectare a știrilor false.