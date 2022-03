Stiri pe aceeasi tema

- Avionul care il transporta vineri pe presedintele polonez Andrzej Duda, pentru a se intalni cu președintele american Joe Biden in estul Poloniei, a facut o aterizare de urgenta dupa ce s-a intors la Varsovia, a afirmat un consilier lui Duda, Jakub Kumoch, citat de agentia oficiala

- Avertizarea RO-ALERT referitoare la incendiul puternic de la centrul comercial Prosper din sectorul 5 a bruiat conferinta de presa sustinuta la Cotroceni de presedintele Klaus Iohannis si presedintele Poloniei, Andrzej Duda. In momentul in care seful statului roman vorbea despre nevoia intaririi Flancului…

- Klaus Iohannis a anunțat, marți, in cadrul conferinței de presa susținute impreuna cu președintele Poloniei, Andrzej Duda, la Palatul Cotroceni, ca au decis sa organizeze la București un Summit al statelor membre NATO in Format B9, cu doua saptamani inainte de intrunirea aliaților din luna iulie a acestui…

- In aceste momente, Klaus Iohannis susține un discurs alaturi de președintele Poloniei, Andrzej Duda, clipe in care s-a dat alarma in Capitala Romaniei. Mai multe persoane au primit din partea autoritaților un mesaj Ro-Alert, in care se transmite un avertisment de ultim moment. Iata despre ce este vorba,…

- Comandamentul european al aviatiei militare a Statelor Unite ale Americii, cu sediul in Germania, a anuntat vineri ca o escadrila de avioane de vanatoare F-16 va fi mutata din aceasta tara in Romania. Comunicatul US Air Force nu a precizat numarul de avioane care vor urma sa aterizeze la baza aeriana…

- Criza din Ucraina este cea mai dificila situatie cu care NATO si Uniunea Europeana au trebuit sa se confrunte de la evenimentele din 1989, a declarat marti seara, la Berlin, presedintele polonez Andrzej Duda, transmite dpa. "Avem o concentrare fara precedent de trupe ruse de-a lungul granitei…