Stiri pe aceeasi tema

- Analiza, realizata pe 600 de pacienti si publicata vineri in Journal of the American Medical Association, arata ca pacientii cu forme moderate ale bolii care au fost tratati cu acest medicament antiviral timp de 5 zile au avut o sansa semnificativ mai mare de imbunatatire a starii de sanatate decat…

- Pacientii COVID-19 care sufera forme moderate ale bolii au evoluat spre bine dupa ce au primit, timp de 5 zile, tratamentul oferit de Gilead Sciences Inc cu Remdesivir, insa continuarea tratamentului timp de 10 zile nu a prezentat beneficii si nu a scurtat in mod semnificativ perioada de internare in…

- Executivul Uniunii Europene a ajuns la un acord cu firma americana Gilead pentru a putea garanta stocuri de tratamente anti-Covid-19, potrivit Reuters. Comisia Europeana a semnat un contract cu Gilead pentru a obține doze de Remdesivir care ar acoperi tratamentele a 30.000 de pacienți din blocul comunitar.…

- Simptomele coronavirusului pot fi resimțite saptamani intregi de la momentul testarii pozitive și in cazul persoanelor anterior sanatoase, care nu au reprezentat un caz sever, potrivit Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor, scrie CNN.

- Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava acopera necesarul de locuri pentru pacienții diagnosticați cu Covid-19 in pavilioanele de la spitalul vechi, unde sunt 200 de paturi, și in zona alocata din Terapie Intensiva. Marți, conform informarii de presa trasmisa de Prefectura ...

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a semnat ordinul prin care pacienții cu COVID-19 asimptomatici cu testul de control negativ vor fi externați dupa 10 zile, fara a fi necesar sa mai stea izolați, cei asimptomatici cu test pozitiv vor mai sta 4 zile izolați la domiciliu, iar cei asimptomatici cu factori…

- Pacientii diagnosticati cu hipertensiune arteriala si spitalizati din cauza COVID-19 prezinta un risc dublu de deces in comparatie cu cei care nu sunt afectati de aceasta patologie, potrivit concluziilor unui studiu publicat vineri in revista medicala European Heart Journal,

- Cursa contracronometru a expertilor din lumea intreaga pentru gasirea unui tratament eficient pentru noul coronavirus este departe de un rezultat concret. Potrivit unui amplu studiu s-a constatat ca hidroxiclorochina si clorochina „nu aduc beneficii pacientilor cu COVID-19“. De asemenea, nici antiviralul…