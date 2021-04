Cum reacționează Ministerul Sănătății la acuzațiile privind raportările false din pandemie Ministerul Sanatații a venit cu propria pozitie, dupa aparitia mai multor documente in spatiul public privind verificarea raportarilor zilnice referitoare la evoluția pandemiei COVID-19. Reprezentanții instituției transmit ca nu exista un grup de lucru legal constituit la nivelul ministerului, astfel ca in cursul zilei de luni va fi constituit un grup de lucru in conformitate […] The post Cum reacționeaza Ministerul Sanatații la acuzațiile privind raportarile false din pandemie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

