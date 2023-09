Stiri pe aceeasi tema

- Noua Directiva privind Calitatea Aerului in UE ofera noi drepturi cetațenilor. Romania are la dispoziție doi ani ca sa implementeze aceasta directiva care prevede și faptul ca cei care au dezvoltat o boala din cauza calitații scazute a aerului ar putea sa dea in judecata statul și sa ceara despagubiri.…

- Ministrul Transporturilor a anunțat ca țara noastra va cere despagubiri pentru pierderile transportatorilor, dupa votul Austriei impotriva aderarii Romaniei la spațiul Schenge. Sorin Grindeanu a menționat ca impactul financiar al pierderilor este de 2% din PIB. Ministrul Transporturilor a declarat,…

- Președintele Klaus Iohannis a precizat ca și-a schimbat radical poziție fața de drona ruseasca ce a explodat in Romania prin faptul ca situația de la granița Romaniei e una ”fluida”. Intrebat de reporterul TVR la o conferința de presa cum explica faptul ca doua zile toata comunciarea oficiala a statului…

- Romanii care se intoarc la munca in strainatate așteapta la ieșirea din țara peste doua ore. In Vama Nadlac II sunt formate coloane de autovehicule pe sensul de iesire din Romania. Autoritatile folosesc punctul de frontiera la o capacitate extinsa, fiind utilizate si artere de intrare in tara pentru…

- Russian troops hit port infrastructure in southern Ukraine with Shahed drones near the border with NATO member Romania overnight, the Ukrainian military and prosecutor-general’s office said Wednesday, damaging a grain elevator and causing a fire at facilities that transport the country’s crucial grain…

- Marcel Ciolacu a dat in judecata Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989, care i-a respins, in urma cu o luna, cererea de a fi declarat luptator cu rol determinant in Revoluția din decembrie 1989. In…

- Ministerul rus al Apararii a transmis ca va considera toate navele care navigheaza la Marea Neagra catre porturi din Ucraina, incepand de joi, drept eventuali transportatori de incarcatura militara, relateaza CNN. Totodata, statele ale caror steaguri vor flutura pe aceste nave vor fi considerate implicate…

- Parlamentul European (PE) a adoptat o rezolutie bazata pe o petitie depusa de societatea civila din Romania, prin care se solicita contestarea legalitatii veto-ului Austriei impotriva aderarii tarii noastre la spațiul Schengen. Documentul a fost adoptat cu 526 voturi pentru, 57 voturi impotriva si 42…