Cum răspunde Termoenergetica la acuzațiile ELCEN: Afirmațiile sunt nefondate Compania Termoenergetica a reacționat dupa ce compania ELCEN a anunțat o creștere exploziva a pierderilor de agent termin din rețeaua de termoficare a Capitalei. Compania municipala susține ca afirmațiile ELCEN sunt neavenite și nefondate, fiind aruncate in spațiul public inainte de alegeri in incercarea de a politiza subiectul termoficarii, fara a realiza ca pot panica populația. Compania Municipala Termoenergetica București (CMTEB) considera ca modul in care informațiile prezentate de reprezentanții ELCEN sunt prezentate este unul manipulator și are ca scop inducerea in eroare a cetațenilor.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

