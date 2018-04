Stiri pe aceeasi tema

- Gigantul american Amazon a devenit cel mai valoros brand din lume. A depasit chiar Apple si Google. Insa ascensiunea sa este controversata. S-a ajutat mult de scheme fiscale pentru a creste. Unele facile si preferentiale, care nu i-au dat prea mari batai de cap lui Jeff Bezos, fondatorul companiei.

- Cel mai puternic om al planetei il ataca pe cel mai bogat om al planetei: presedintele american Donald Trump si-a exprimat preocuparea ca grupul Amazon al lui Jeff Bezos, declarat in martie de Forbes nr. 1 in topul averilor pe plan mondial, plateste impozite prea mici, relateaza AFP.

- Presedintele Donald Trump este „obsedat” cu Amazon, arata un nou raport, si cauta masuri legale pentru a dobori gigantul, potrivit Business Insider. Potrivit lui Jonathan Swan, de la publicatia Axios, Trump crede ca Amazon este o forta negativa pentru retailerii locali si vrea sa gaseasca…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon, a carui avere este estimata la 130 de miliarde de dolari, facandu-l cel mai bogat om de pe planeta si probabil din tot universul. Poate intr-o zi se va aventura in spatiul cosmic intr-una dintre rachetele sale pentru a cauta o forma de viata cu mai multi bani, conform…

- Magnatul instaleaza cel mai puternic ceas mecanic din lume, scrie click.ro. Orologiul este construit in inima unui munte din vestul statului Texas, in zona Sierra Diablo. Orologiul cu inaltimea de 150 de metri va bate o data pe zi in urmatorii 10.000 de ani. Sunetele cu care va da ora exacta au fost…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca decizia de a aloca 3 milioane de euro pentru lucrarile la Catedrala Mantuirii Neamului, in conditiile in care in buget este prevazuta suma de 111 milioane de euro pentru spitale, este una corecta. Edilul a afirmat la inceputul sedintei de Consiliu General…

- Remus Borza a precizat faptul ca in administrația Trump, anul trecut, Statele Unite ale Americii au cunoscut o creștere și mai evidenta fața de 2016, in perioada mandatului lui Barack Obama. Totodata, Borza subliniaza faptul ca deși SUA a avut o creștere de 2,3%, in Romania exista persoane nemulțumite…

- Seful ISU Cluj, Ion Moldovan, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca institutia pe "sta prost" in ceea ce priveste mijloacele de interventie, in special la ambulante, unele avand peste 11 ani vechime. "Din punct de vedere al dotarii cu ambulante si cu tehnica de interventie…