Unul dintre cei mai apreciați actori de stand up comedy din Romania a vorbit intr-un interviu acordat paginademedia.ro despre planurile de viitor, dar și despre un conflcit mai vechi dintre el și Mircea Badea, cel care l-a pus la zid de mai multe ori. Cosmin Nedelcu, alias Micutzu, a marturisit in cadrul interviului ca, din […] The post Cum raspunde Micutzu la atacul lui Mircea Badea: ”Nu aș vrea sa ma pornesc!” appeared first on Cancan.ro .