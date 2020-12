Jorge a postat pe rețelele de socializare o fotografie care a starnit un val de reacții neașteptate din partea internauților. In poza, artistul il ține in brațe pe David, de aproape 4 ani, care, spre uimirea tuturor, este imbracat intr-o rochița cu volanașe. „La mulți ani romani de pretutindeni, de... The post Cum raspunde Jorge criticilor aduce de fani pentru ca-și lasa baiețelul sa se imbrace in rochițe appeared first on Tabu .