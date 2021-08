Cum răsplătește Ikea fidelitatea clienților: lumânări cu aromă de chifteluțe Corporatismul ajunge pe cele mai inalte culmi de civilizație și, mai ales, progres. Pe langa mobilierul sau in kituri, Ikea este renumita și pentru chiftelele sale suedeze servite in cafenelele magazinelor sale. Compania a facut acum un nou pas, transformand aceste bulete, atat de populare printre clienți, in lumanari parfumate. Aferim: caștigi la loterie arome de […] The post Cum rasplatește Ikea fidelitatea clienților: lumanari cu aroma de chifteluțe first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Webhelp, unul dintre cei mai mari furnizori la nivel global de soluții de experiența clienților (customer experience – CX) și de afaceri, a fost recunoscut, din nou, drept Lider in Evaluarea Managementului Relatiei cu clientii CXM PEAK Matrix®, realizata de grupul Everest pentru anul 2021. Compania…

- O companie numita Finless Foods intenționeaza sa lanseze anul viitor un produs de ton crud pe baza de plante, care pretinde ca ofera o textura și o aroma realista. Produsul alimentar se va alatura produselor din carne plant-based cu aroma de carne de vita și carnați, aflate in prezent pe piața, oferind…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a dictat o amenda disciplinara de 50.000 de euro impotriva atacantului suedez Zlatan Ibrahimovic, ca urmare a “interesului sau financiar la un site de pariuri sportive”, dupa cum a anuntat forul continental. Presedintele instantei de apel, cu statut de unic judecator,…

- CFR Calatori pare un „sac fara fund” pentru bugetul statului! Milioane de euro sunt pompate in aceasta companie, o companie de importanța strategica, pe care toți guvernanții promit ca vor sa o salveze cand pun mana pe putere. Cu toate ca la capitolul „eficiența” compania sta rau, statul investește…

- Compania americana de biotehnologie Moderna a anuntat marti ca vaccinul sau anti-Covid-19 este "extrem de eficient" la adolescentii cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, conform rezultatelor complete ale studiilor clinice, relateaza AFP. Compania intentioneaza sa depuna o cerere de autorizare, la inceputul…

- Robotul de curierat autonom ”Yandex.Rover” a inceput sa livreze produse din magazine in cartierul Hamovniki, din Moscova, a anunțat compania intr-un comunicat preluat de agenția TASS. «Roboții de curierat autonom ”Yandex.Rover” și-au inceput munca in cartierul Hamovniki, din Moscova. Ei livreaza…

- Compania care opereaza restaurantele McDonald's in Romania, Premier Restaurants Romania, angajeaza peste 1.000 de persoane, in 27 de orase, atat in toate localitatile in care detine unitati, cat si in orasele unde urmeaza sa deschida locatii, precum Zalau, se mentioneaza intr-un comunicat remis vineri…

- In 27 aprilie, compania anunta ca a incheiat plasamentul privat de actiuni prin care a atras 19,4 milioane de lei, echivalentul a 4 milioane de euro, iar actiunile vor fi listate pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Compania este evaluata acum la aproximativ…