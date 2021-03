Stiri pe aceeasi tema

- O mașina frigorifica, atat de necesara in pandemie pentru transportul vaccinurilor, a fost achiziționata pentru Direcția de Sanatate Publica a județului Timiș dupa o acțiune a Rotary Club Timișoara, care a mobilizat mai multe companii pentru donații. „Mașina va fi folosita atat in perioada pandemiei,…

- O masina s-a rasturnat, miercuri dimineata, in afara partii carosabile pe DN21, pe directia Slobozia - Drajna, soferul, un barbat de 71 de ani, decedand pe loc, anunta IPJ Ialomita. "In jurul orei 08,15, pe DN21 s-a produs un accident de circulatie soldat cu decesul unei persoane. In timp…

- Programul vine dupa un an in care piața auto a suferit din cauza pandemiei de coronavirus și a restricțiilor impuse, integistrand o scadere cu peste 50% in luna ianuarie. Ministrul Mediului a declarat ca programul Rabla va continua și in 2021, iar bugetul va fi cel puțin la fel de mare ca in 2020.“Mergem…

- Politia municipiului Vatra Dornei a fost sesizata despre faptul ca pe strada Chiliei din municipiul Vatra Dornei, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale. In jurul orei 19:00, o femeie de 29 ani, din mun. Vatra Dornei, in timp ce conducea autoturismul pe strada Chiliei din municipiul…

- Oricine iși dorește sa primeasca prima de la stat accesibila prin programul Rabla, poate beneficia de ea indiferent daca deține sau nu o mașina veche. Asta prevede proiectul privind Programul Rabla, care este in dezbatere publica. Mai mult, atat persoanele fizice cat și cele juridice pot ceda dreptul…

- Municipalitatea intenționeaza sa schimbe tradiționala plasa cu alimente pe tichete sociale pentru achiziția de alimente și medicamente. DE maine se pot depune dosarele pentru a beneficia de acest ajutor. CINE se incadreaza la acest ajutor social: Primarul Ioan Turc a anunțat zilele trecute ca vrea sa…

- Accident in localitatea Cogealac, pe directia de deplasare Constanta ndash; Tulcea.La data de 12 ianuarie a.c., in jurul orei 21.40, politistii rutieri au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22, in localitatea Cogealac pe directia de deplasare Constanta ndash; Tulcea, transmite…

- O femeie de 22 ani, din comuna Dumbraveni, a condus autoturismul pe D.J. 208 B, intre localitațile Dumbraveni și Verești, avand direcția de deplasare dinspre Dumbraveni catre Verești. In zona unei curbe la dreapta a parasit suprafața carosabila, prin partea stanga-avand in vedere direcția sa de mers.…