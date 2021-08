Stiri pe aceeasi tema

- Cum puteți afla singuri daca aveți DATORII la sistemul public de PENSII: Patru pași de urmat Fiecare roman poate afla daca are sau nu datorii la sitemul public de pensii fara a fi nevoie de cereri, solicitari, de deplasari la sediul vreunei case de pensii, de stat la cozi, nervi și așa mai departe.…

- Sunteți chemați sa vindeți sau sa cumparați haine, carți sau jucarii online, la evenimentul de tip yard sale organizat de Academia Mamicilor din Timișoara. Banii stranși vor fi direcționați catre campania „Un ghiozdan la inceput de an”. Puteți ajuta cei peste 300 de copii, din șapte localitați din județul…

- Fiecare angajat din Romania are posibilitatea sa-și creeze un cont de utiilizator pe site Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) pentru a afla ce vechime in munca are pentru pensie. Vechime in munca. Pentru a putea afla acest lucru e necesara crearea unui cont online pe site-ul CNPP. Astfel, primul…

- Odata cu mutarea relatiilor interpersonale in lumea digitala, colectarea si expunerea publica a datelor cu caracter personal, cunoscuta si sub numele de „doxing”, a devenit un motiv major de ingrijorare. Echipa Kaspersky a realizat un sondaj pentru a stabili principalele amenintari si temeri cu care…

- Persoanele care s-au aflat in concediu medical, pot verifica statutul certificatului medical online. Serviciul respectiv urmeaza sa fie accesat prin intermediul paginii de internet oficiala a Casei Naționale de Asigurari Sociale a Republicii Moldova.

- Toti romanii cu varsta peste 18 ani pot participa la cel mai amplu proiect national de evaluare anuala a consumului personal de alcool si de prevenire a consumului riscant. Acest proiect revine in 2021, la a doua editie, sub titulatura Saptamana Nationala a Testarii Consumului Personal de Alcool. Derulat…

- Examenele pentru Evaluarea Naționala 2021 s-au incheiat, odata cu examenul susținut la Limba și Literatura Materna. Ministerul Eudcației a facut o statistica a examenelor și anunța prezența a 123.250 de candidați, la nivel național. Rezultatele, ca și anul trecut, vor fi publicate, in prima faza, azi,…

- Știați ca puteți beneficia de reducere la fiecare comanda plasata online? Va intrebați cum este posibil acest lucru? Datorita portalului de cashback Tipli, dumneavoastra puteți economisi un anumit procent din suma fiecarei comenzi plasate online. Iata ce trebuie sa faceți pentru a beneficia de serviciul…