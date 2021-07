Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Argeș, Simona Bucura Oprescu a postat un mesaj in care face referire la Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR): „Cat timp mai trebuie sa aștepte romanii pana cand guvernanții de dreapta vor fi in stare sa convinga Bruxelles-ul ca au elaborat un PNRR viabil? In vreme ce alte…

- Cazurile de furturi de energie s-au inmultit in timpul pandemiei, cand s-au intors in tara oameni specializati in astfel de infracțiuni. Exista o metoda simpla care va ajuta sa verificați daca ați devenit victima unui astfel de furt.

- Furtunile puternice cu viteze ale vantului de aproximativ 80-100 km/h, insoțite de precipitații abundente și scurgeri importante de ape intr-un timp foarte scurt, au cauzat mai multe avarii pe liniile de medie tensiune, in ultimele 24 de ore, in județul Suceava (zona Carlibaba, zona Fundu ...

- CEO-ul Electrica, Corina Popescu, a transmis, joi, in cadrul unei dezbateri de specialitate ca, liberalizarea brusca a pietei de energie din Romania face ca viitorul sa fie al companiilor flexibile care vor fi nevoite sa ofere si alte servicii, nu doar sa vanda utilitati

- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA, Sucursala Cluj-Napoca, anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pentru a treia oara, Comisia Europeana a respins Planul Național de Redresare și Reziliența propus de Guvernul Cițu! Deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura-Oprescu afirma, in acest context, ca Guvernul trebuie sa inceteze sa iși mai bata joc de romani. „Ajunge! Ne-am saturat sa va jucați de-a guvernarea!…

- “PSD solicita ca in Parlament sa fie organizata o dezbatere privind PNRR” Din cauza intereselor de partid ale celor din actuala coaliție de guvernare, Romania inregistreaza eșec dupa eșec in ceea ce privește Planul Național de Reziliența și Redresare (PNRR), afirma deputatul de Argeș al PSD Simona Bucura-Oprescu,…

- Obligatiunile furnizorului de energie electrica si gaze naturale Restart Energy One intra miercuri, 21 aprilie, la tranzactionare pe Sistemul Multilateral de Tranzactionare (SMT) al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), iar emisiunea de obligatiuni are o valoare totala de 16,36 milioane lei, anunța news.ro.…