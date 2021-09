Medicul nutriționist Mihaela Bilic a dat mai multe sfaturi pe care le puteți lua in considerare atunci cand doriți sa scapați de grasimea de pe abdomen. Mihaela Bilic a prezentat șapte reguli de aur care te pot ajuta in acest sens. Cum scapi de grasimea de pe abdomen? 1. Scapați din meniul zilnic preparatele ”grele” Din categoria „preparatelor grele” fac parte cele gatite in mod traditional, cele care au multa grasime si contin carne tocata, cum ar fi salata de boeuf, sarmale, snitel, chiftele, sosuri cu smantana. „Atunci cand vreti sa scapati de stratul adipos din jurul burtii trebuie sa optati…