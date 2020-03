Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii constanteni au fost chemati sa imparta dreptatea intr o situatie cu care se confrunta multi cumparatori de bunuri tehnologice si nu numai. Concret, acestia au fost chemati in ajutor de un barbat care a cumparat un televizor smart de circa 2.000 de lei si a avut surpriza, cand a ajuns acasa,…

- Medicul și farmacistul, principalele surse de informare Atunci cand se confrunta cu primele simptome ale unei afecțiuni minore, 62% dintre romani folosesc produse care se elibereaza fara prescripție medicala pentru a le gestiona, potrivit unui studiu realizat pentru RASCI de catre compania de cercetare…

- Mai bine zis macrou la cuptor cu legume delicioase și un sos pe masura. Am facut o selecție pentru legume, am ales o baza simpla de cartofi, ceapa, ardei gras roșu. Insa aceasta rețeta se poate face și cu legumele preferate de dumneavoastra. Cu doar cațiva pești macrou puteți pregati o masa copioasa…

- Proprietarii sau utilizatorii de terenuri agricole aflate pe raza municipiului Craiova, cat si detinatorii de animale, persoane fizice sau juridice, trebuie sa le declare in Registrul Agricol pe anul in curs. Primaria Craiova a publicat calendarul inregistrarii acestor date in Registrul Agricol. Astfel,…

- O femeie a sunat la Salvamont Argeș pentru a cere ajutorul in recuperarea telefonului mobil, cazut intr-o prapastie in timpul unei drumetii in zona Varfului Negoiu din Fagaras. Cazul a fost relatat de salvamontiștii argeșeni printr-o postare pe o rețea de socializare. ”Din ciclul ”Hai sa ne distram…

- Pana pe 30 aprilie 2020, puteți participa la programul de infrumusețare a zonelor verzi lansat in urma cu mai multi ani de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe. In cadrul programului, puteti solicita diverse rasaduri, arbuști, flori, gard viu, gazon, garduri sau banci pentru o valoare totala de pana…

- Romanii au facut, anul trecut, reclamatii cu miile la Protectia Consumatorului. Cel mai des s-au plans de defectiuni, intarzieri la livrare si preturi modificate in cazul electronicelor si electrocasnicelor, dar si in cazul articolelor de imbracaminte.