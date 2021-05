Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de Interne, Marcel Vela, se implica in continuare in campania de vaccinare. El a publicat un videoclip pe contul sau de Facebook, in care se fac referiri clare și indemnuri la vaccinare. Marcel Vela vorbesște in videoclip despre parinții și bunicii noștri, de care trebuie sa ne ingrijim.…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca existenta unui certificat verde de vaccinare anti-COVID-19 nu este o problema in sine, ci posibilitatea ca acest document sa devina "un instrument al discriminarii". "N-am fost reticent fata de ideea unui certificat. Am fost reticent fata de ideea unui…

- Campania de vaccinare nu se limiteaza doar la centrele deja existente. Pentru a accelera procesul de vaccinare a populației Romaniei, Florin Cițu spune ca vor exista centre in companiile private pentru ca angajații sa se vaccineze la sediu. „Companiile private vor avea posibilitatea sa-și faca centre…

- Premierul Florin Cițu a explicat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca restricțiile anti-pandemie adoptate in ultima perioada sunt necesare. „In februarie ianuarie țin minte ca tot primeam intrebari referitoare la diferența asta dintre Romania și Europa pentru ca in Europa erau masuri tot mai…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, cu privire la protestele care au avut loc duminica in Romania impotriva restricțiilor, ca ii ințelege pe oameni ca au obosit, insa legea trebuie respectata. Totodata, el a mai adaugat ca opiniile sunt diferite, insa siguranța oamenilor trebuie sa fie pe primul…

- Cițu a avut , marți, discuții cu aleșii locali, primari ai municipiilor și președinți ai Consiliilor Județene. Premierul a anunțat intensificarea controalelor in mijloacele de transport in comun, magazine, piețe și alte zone aglomerate. ”Ar fi suficienta respectarea stricta a actualelor masuri - purtarea…

- Luna trecuta i-am facut o vizita verișorului meu care locuiește in Franța. Mi-am facut un test PCR ca sa demonstrez autoritaților de acolo ca nu am Covid-19. Ma gandeam la cei care poate au vreo treaba in Franța, dar nu și bani de teste.Poate, dupa ce imi fac și rapelul, o sa am un certificat care sa…