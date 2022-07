Cum putem plăti o rată cu câteva sute de lei mai mică la credit Termenele de plata a creditelor bat la ușa. Iar pana cand dobanzile vor incepe sa scada, romanii cauta soluții de urgența. Nu au de unde sa ia sute de lei in plus lunar pentru a-și achita ratele. Cea mai la indemana varianta a fost sa inlocuiasca ROBOR cu IRCC, care duce la rate mai mici. Metoda va funcționa doar pe termen scurt, spun experții, spre deosebire de creditele de refinanțare cu dobanda fixa. In cazuri disperate, exista și varianta amanarii ratelor, dar in final, costul imprumutului va crește și mai mult. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

