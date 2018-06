Stiri pe aceeasi tema

- Analistul american a spus ca rusii nu sunt pregatiti sa intre intr-o operatiune navala care sa aduca SUA in zona si ca „vor face tot posibilul sa nu provoace americanii“. El a adaugat ca rusii doresc sa evite cu orice pret un conflict cu Turcia in zona Marii Negre. „Rusii nu sunt pregatiti sa se angajeze…

- Tema este importanta pentru ca avem o certitudine: in perimetrul romanesc din Marea Neagra exista zacaminte de gaze naturale. Pe langa aceasta certitudine, avem și o serie de teme de dezbatere sensibile, precum nivelul investițiilor necesar exploatarii resurselor energetice din Marea Neagra, beneficiile…

- Unul dintre cei doi mari investitori interesati sa extraga sutele de miliarde de metri cubi de gaze din subsolul Marii Negre, este vorba despre Black Sea Oil amp; Gas, a gasit un prim cumparator pentru viitoarea sa marfa, o companie din Romania care este dispusa sa preia un miliard de metri cubi de…

- Avioane de vanatoare britanice stationate la o baza din Romania au fost trimise pentru interceptarea unei aeronave ruse de recunoastere care survola Marea Neagra, anunta Fortele Aeriene britanice.

- Transgaz, compania nationala de transport a gazelor naturale, se poate apuca de azi sa contruiasca cei 479 de kilometri ai gazoductului BRUA care vor traversa Romania, dupa ce firma a primit unda verde de la Ministerul Energiei, entitatea statului roman responsabila pentru elaborarea strategiei…

- INTERVIU EXCLUSIV / Romania poate sa devina in urmatorii ani unul dintre cei mai importanti producatori de gaze naturale din Uniunea Europeana. Pe langa proiectele tehnice de infrastructura si legile aflate in dezbatere in Parlament si care vor influenta piata de gaze naturale, guvernantii trebuie sa…

