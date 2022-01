Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un mesaj televizat, presedintele kazah Kasim-Jomart Tokaev a declarat vineri ca a autorizat fortele de ordine sa deschida focul ''fara avertisment'' impotriva ''teroristilor''. Mesajul integral șefului statului Kassym-Jomart Tokayev adresat poporului din Kazahstan:„Dragi compatrioți,…

- Președintele Kazastanului, Kassym-Jomart Tokayev, a transmis vineri un mesaj concetațenilor sai, in contextul in care aceasta țara a fost, in ultimele zile, scena unor puternice revolte populare, soldate cu zeci de morți și sute de raniți. „Dragi compatrioți, In țara noastra continua operațiunile antiteroriste.…

- Fortele rusesti au ajuns in Kaszahstan la cererea regimului autoritar din Almati, pe fondul revoltelor antiguvernamentale care s-au soldat deja cu zeci de morti si sute de raniti in randul protestatarilor si al politistilor. Vineri dimineata, presedintele kazah Kassym-Jomart Tokayev a declarat ca "ordinea…

- Mai multe trupe de parașutiști ruși au ajuns, joi, in Kazahstan, intr-o misiune de „menținere a pacii” a alianței militare conduse de Moscova pentru a-l ajuta pe președintele Kassym-Jomart Tokayev sa recaștige controlul asupra țarii, informeaza The Guardian citand agențiile de presa ruse. Liderul kazah…

- O alianța militara a statelor post-sovietice, condusa de Rusia, va trimite forțe armate in Kazahstan pentru a ajuta la stabilizarea țarii, in urma protestelor violente impotriva creșterii prețurilor la carburanți. Organizația Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO), care include Rusia, Belarus, Armenia,…

- Consiliul de Securitate Colectiva al OTSC (Organizatia Tratatului de Securitate Colectiva, alianta militara din care fac parte Rusia, Armenia, Kazahstan, Kargazstan, Tadjikistan si Belarus) a decis sa trimita fortele colective de mentinere a pacii in Kazahstan, a anuntat in aceasta dimineata, prim-ministrul…

- Președintele Kazahstanului a declarat miercuri seara stare de urgența și a cerut ajutor de la Moscova și aliații sai, dând vina pe „terorisții” pregatiți în strainatate pentru revoltele în care mulțimile au luat cu asalt cladirile guvernamentale ale acestei foste republici…