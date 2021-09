Cum putem fi mai ecologici la birou? Reciclarea hartiei și colectarea selectiva a deșeurilor se numara printre cele mai importante masuri care contribuie substanțial la protejarea mediului inconjurator. Un numar din ce in ce mai mare de organizații recunosc cat de importante sunt beneficiile la adresa mediului pe care le ofera reciclarea deșeurilor. Poate ca ar trebui sa privim puțin peste gard și sa vedem ca Marea Britanie folosește aproximativ 12,5 milioane de tone de hartie in fiecare an și aproximativ 67% din hartia și cartonul utilizate sunt reciclate. In randurile care urmeaza, vom explora impactul pozitiv al hartiei reciclate… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Pitești a publicat Regulamentul pentru colectarea selectiva a deșeurilor! In Romania, din cantitatea de deșeuri municipale raportate de Ministerul Mediului, anual, doar 13% sunt reciclate. Puțini dintre noi știm ca aproape 80% din tot gunoiul din depozitele de deșeuri ar fi putut fi reciclat,…

- Noua ordonanta de urgenta in domeniul deseurilor fixeaza noi tinte Arhiva Foto: Razvan Stancu. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Noua ordonanta de urgenta în domeniul deseurilor, adoptata joi de Guvern, fixeaza tintele noi pentru colectare selectiva pâna în 2035 si pune…

- Noua lege a deșeurilor prevede ca pana in 2030, doar 10% din gunoi sa mai fie depozitat. Mai mult, colectarea selectiva devine obligatorie, iar gunoiul nu va mai putea fi pus la gramada. O Ordonanța de Urgența care va fi adoptata saptamana viitoare de guvernul Romaniei prevede ca pana in 2030…

- Alba Iulia, in randul orașelor europene: Din luna septembrie va incepe colectarea selectiva a deșeurilor. Containerele vor veni in cinci culori Alba Iulia, in randul orașelor europene: Din luna septembrie va incepe colectarea selectiva a deșeurilor. Containerele vor veni in cinci culori Primarul Gabriel…

- Reciclarea a inceput sa fie implementata activ dupa cel de-al doilea razboi mondial. Acesta consta in tratarea deseurilor astfel incat sa se reintroduca materialele deja utilizate in fabricarea unui alt produs. Poate fi vorba despre sticla, aluminiu, otel sau chiar plastic. Acronimele, pe…

- Protejarea mediului inconjurator depinde de acțiunile fiecaruia dintre noi, iar colectarea selectiva a deșeurilor trebuie sa devina o obișnuința. Alaturi de colegii mei, parlamentari PSD, am considerat oportuna recompensarea celor care respecta toate normele de mediu in materie de deșeuri. Astfel, am…

- Protejarea mediului inconjurator depinde de acțiunile fiecaruia dintre noi, iar colectarea selectiva a deșeurilor trebuie sa devina o obișnuința. Alaturi de colegii mei, parlamentari PSD, am considerat oportuna recompensarea celor care respecta toate normele de mediu in materie de deșeuri. Astfel, am…

- Comunicat de presa| Radu Tuhuț, deputat PSD Alba: Propunere legislativa pentru acordarea de recompense persoanelor care respecta colectarea selectiva a deșeurilor Protejarea mediului inconjurator depinde de acțiunile fiecaruia dintre noi, iar colectarea selectiva a deșeurilor trebuie sa devina o obișnuința.…