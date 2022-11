Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele spitale din Romania.…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a anuntat, joi, ca primele cantitati de vaccin cu noua formula impotriva infectiei cu SARS-CoV-2 au sosit in tara in aceasta saptamana. Vaccinul va fi accesibil in cabinetele medicilor de familie si in centrele de vaccinare din principalele spitale din Romania.…

- Cei doi giganți din lumea industriei farmaceutice vor, din nou, sa ia grosul pieței de vaccinuri și au inceptul testele pentru unul combinat: și pentru gripa clasica, dar și pentru Covid. Cei doi parteneri isi propun sa „simplifice practicile de vaccinare” impotriva acestor doi agenti patogeni care…

- Cei doi parteneri isi propun sa „simplifice practicile de vaccinare” impotriva acestor doi agenti patogeni care provoaca boli virale respiratorii severe. Noul vaccin pe care il testeaza Pfizer si BioNTech combina vaccinul cvadrivalent dezvoltat de Pfizer impotriva gripei sezoniere cu vaccinul bivalent…

- Un nou studiu pe un vaccin combinat impotriva COVID și a gripei a fost inceput de companiile Pfizer și BioNTech. Producatorul american de medicamente Pfizer și partenerul sau german BioNTech au declarat joi ca au inceput un studiu de faza timpurie pentru a evalua vaccinul lor combinat care vizeaza COVID-19…

- Un nou studiu pe un vaccin combinat impotriva COVID și a gripei a fost inceput de companiile Pfizer și BioNTech. Producatorul american de medicamente Pfizer și partenerul sau german BioNTech au declarat joi ca au inceput un studiu de faza timpurie pentru a evalua vaccinul lor combinat care vizeaza…

- China lanseaza primul vaccin inhalabil COVID, in ceea ce se crede a fi o premiera mondiala. Vaccinul inhalat este important nu numai pentru ca poate proteja impotriva infecțiilor, ci și pentru persoanele care ezita sa se vaccineze de teama acelor, spune un specialist. Shanghai a introdus deja saptamana…

- ''Nu putem cere personalului medical sa-si omoare pacientii'': Papa Francisc s-a pronuntat vineri impotriva eutanasiei in timpul unui discurs rostit in prezenta unei delegatii de oficiali francezi, pe fondul dezbaterii lansate in Franta privind sfarsitul vietii si cu trei zile inainte de o intalnire…