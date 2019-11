Stiri pe aceeasi tema

- Atenție, romani! Se schimba ORA 2019: trecem la ora de iarna. Deși au existat multe controverse in ultima perioada in ceea ce privește trecerea la ora de iarna, in 2019, Romania va face in continuare aceasta schimbare. Așadar, in ultimul weekend din luna octombrie, mai exact in noaptea de 26 spre 27…

- Ora de iarna va mai purta aceasta titulatura doar pana in 2020, din 2021 urmand sa se renunte la schimbarea orei. Comisia pentru Transport si Turism (TRAN) din Parlamentul European (PE) a votat pe 4 martie, favorabil, propunerea ca incepand din anul 2021 sa se renunte la schimbarea orei de vara si…

- „Au fugit din tara lor”, glumeste femeia din Crișcior si arata catre bananierii de peste doi metri. In fata casei ei, bananierii cu frunzele lor imense iti atrag imediat atentia. Nu te-ai astepta sa vezi aceste plante exotice intr-o localitate de munte, mai ales in gradina sau in fata casei.…

- De vinete sau de ardei, de vinete cu ardei ori de fasole...sau de ciuperci. Zacusca este delicioasa, motiv pentru care n-ar trebui sa incerci aceasta reteta, pe care o poti prepara cu usurinta. Cu siguranta, nu vei regreta la iarna, cand o vei savura.

- Gigi Becali vrea sa iși vanda vedetele pe bani mulți, iar Florin Tanase ar putea fi primul pe lista. Ioan Becali, cel care deține firma care-l impresariaza pe Florin Tanase, a anunțat ca o echipa din America il dorește pe atacantul de 24 de ani și s-ar putea transfera in iarna. „Exista oferte din…

- RADET a anuntat vineri ca lucrarile de reabilitare a sistemului de termoficare continua in mai multe zone din Capitala in care cetatenii au resimtit disconfort in sezonul anterior de incalzire.

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) atrage atentia, intr-un document, ca exista riscul ca, la iarna, sa nu poate fi alimentati toti consumatorii de gaze din Romania, avand in vedere ca...