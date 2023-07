Cum protejăm roşiile din grădină pe timpul verii. Cea mai bună soluţie împotriva caniculei Arsura solara este o afecțiune frecventa la roșii atunci cand sunt expuse la razele directe ale soarelui pe timp de canicula. Este indicat sa se țina cont de cateva sfaturi in ceea ce privește plantele ca sa nu ne distrugem culturile. Plantele de tomate iși protejeaza fructele cu o ”umbrela” de frunze. Pe vreme de canicula, insa, fructele expuse la soare pot dezvolta pete albe palide sau galbui, acolo unde razele luminoase sunt cele mai intense. In cazul unei expuneri continue, daunele pot merge dincolo de decolorarea palida, ducand rapid la o piele a roșiei ca de hartie sau la zone adancite dedesubt.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

