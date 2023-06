Stiri pe aceeasi tema

- CRBL și Radu Țibulca au pus in scena un moment inedit in cea de-a 11-a gala Te cunosc de undeva! sezonul 19. Concurenții s-au transformat in Carla’s Dreams, iar asemanarea cu refeința a fost uluitoare.

- In cursul zilei de miercuri, pe cerul Capitalei, se putea observa un cerc in jurul Soarelui. Spectaculosul fenomen poarta denumirea de halou solar și este o reflexie a luminii in cristalele de gheața din nori.Haloul solar este un fenomen optic remarcabil ce apare atunci cand lumina provenita de la…

- Nutriționista Mihaela Bilic vine și trage un semnal de alarma in legatura cu consumul de roșii cu branza, fel preferat al multor romani. Cunoscuta specialista susține ca aceasta gustare este o bomba calorica.Mihaela Bilic vine cu vești proaste, mai ales pentru cei care se lupta cu kilogramele in plus.…

- Pielea are nevoie de ingrijire specifica in funcție de fiecare anotimp. Daca in sezonul rece accentul se pune pe creme și loțiuni cu rol emolient și hranitor, pe timp de vara este nevoie de o paleta mai larga de cosmetice pe care sa le incluzi in rutina zilnica de ingrijire. Datorita acțiunii mai intense…

- Dietele vegane nu asigura necesarul de vitamina B12, ceea ce poate genera o ”afectare neurologica”, cu ”simptome care seamna foarte mult cu demența”, avertizeaza prof. dr. Gabriel Ioan Prada, directorul medical al Institutului ”Ana Aslan”. „Știți care e problema cu deficitul de vitamina B12? Multa lume…

- O tanara pe nume Mihaela și-a spus povestea impresionanta despre cum a descoperit ca mai are cateva luni de trait, dupa un simplu control de rutina. Potrivit Hotnews , Mihaela avea 40 de ani și o fetița de 2 ani și jumatate in anul 2017, cand a mers la un control de rutina la medicul dermatolog. Nu…

- In comuna Rucar din județul Argeș a fost sistata temporar alimentarea cu gaze naturale, fiind afectați aproximativ 1.200 de clienți casnici și non-casnici. Biroul de presa al Distrigaz Sud Rețele ne comunica faptul ca decizia sitarii furnizarii a fost luata „in urma unor pierderi de gaze depistate pe…

- VIDEO: Cum ne afecteaza negativ psihicul o tragedie ca cea din Alba Iulia. Un psiholog explica la ce semne sa fim atenți Tragedia de la Alba Iulia unde un tanar și-a ucis copilul iar apoi s-a sinucis a afectat intr-un mod negativ locuitorii orașului, ai județului, dar și cetațeni ai țarii deoarece știrea…