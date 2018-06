Cat timp intr-o zi poate sta copilul la soare?

Copiii pot suferi din cauza arsurilor solare, astfel ca mentinerea copilului in siguranta la soare este foarte importanta. Este de evitat expunerea prelungita la soare inainte de varsta de 6 luni. Cand iesiti in aer liber, fiti foarte atenti ca in primele luni sa luati toate masurile de precautie. Cu toate acestea, copilul dumneavoastra poate fi ars si in alte momente ale zilei, precum si in zilele innorate. De ce? Pentru ca nu caldura soarelui arde pielea, ci razele ultraviolete (UV). Radiatiile UV pot deteriora pielea in orice moment al…