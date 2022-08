Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, mai multi cetateni plecati peste hotare s-au intors pentru a-si petrece vacanta in tara. Politistii au intensificat controalele pe drumurile publice dupa ce au primit informatii ca unii dintre cei intorsi circula cu masini neinmatriculate, dar si cu permise false. La Faget, timp de cateva…

- Care sunt cele mai frumoase locuri de camping din Romania? Campingul este modul perfect de a petrece mai mult timp in natura și, in același timp, economisim cațiva bani pe care i-am fi dat pe cazare. Exista foarte multe locuri de camping in Romania, unele special amenajate. Iata care cele mai frumoase…

- Sezonul estival este un motiv de bucurie pentru toata lumea, inclusiv pentru Meghan Markle și Prințul Harry! Oricine s-ar fi gandit ca pot pleca oricand doresc in vacanța, insa nu este deloc așa fiindca obișnuiesc sa planifice totul cu mare atenție. Iata destinația de lux unde iși vor petrece vara aceasta!…

- Ministrul Familiei, Gabriela Firea, anunta organizarea de tabere studențești gratuite pentru 3.500 de studenți cu rezultate școlare foarte bune. Firea a anunțat ca numarul de locuri pentru studenti in tabere va fi majorat de la 2.300 pana la 3.500, iar numarul de serii de la patru la sase. Ministrul…

- O femeie din Marea Britanie este documentata pentru aplicarea in pașaport a doua vize cu indici de falsificare. Polițiștii de frontiera ai punctului de trecere Palanca-Maiaki-Udobnoe au depistat in pașaportul acesteia doua vize falsificat, care ar fi aplicate de autoritațile din Republica Mali.

- Daca visezi la o vacanța relaxanta, dar și spectaculoasa, cu un peisaj de poveste Bali este opțiunea perfecta pentru a petrece cateva zile de neuitat.Bali,supranumita și Insula Zeilor, este una dintre destinațiile turistice cele mai populare.

- Sezonul vacanțelor a inceput, iar mulți romani alerg sa plece din țara pentru a se putea bucura de concediu. Deși au trecut doi ani de la debutul pandemiei, iata care sunt statele in care tot trebuie sa prezinți certificat verde sau test negativ. Care sunt țarile in care poți intra fara niciun document…

- Metoda de inșelaciune careia ii cad victima mulți romani. Ce urmeaza dupa „Imi cer scuze, dar…” Profita acum : Oferta de nerefuzat Oferta de nerefuzat . Cum facem un concediu reușit cu bani puțini! Oferta de nerefuzat la President Hotel & Resort**** din Baile Felix ATP Motors. Campanii de nerefuzat.…