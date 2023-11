Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a vorbit și a glumit cu mulțimi de copii și a parut sa fie sanatos luni (6 noiembrie) dupa-amiaza, dupa o scurta sperietura la inceputul zilei, cand a spus ca nu se simte bine, potrivit Reuters. Vaticanul a spus ca suferea de o raceala in acea dimineața și ca a decis sa nu […]

- “Potrivit informatiilor preliminare, in afara de pilot, se afla si un pasager in aparat (…). Ambii si-au pierdut viata”, a precizat politia ungara intr-un comunicat, relateaza AFP preluat de Agerpres. Drama s-a produs in regiunea Szekesfehervar, la 70 de kilometri sud-vest de Budapesta. Patru persoane…

- Papa Francisc beatifica un fat: familia Ulma exterminata de naziști in Polonia era formata din 7 copii, dintre care unul nenascut Printre cei noua martiri in odium fidei care vor fi beatificati pe 10 septembrie in Polonia, se afla și copilul nenascut al unei familii formata din soț, soție…

- Americanii obisnuiesc sa spuna ca „time is money” sau, in romana, ca timpul inseamna bani. Adevarul este ca acesta ramane una dintre cele mai valoroase resurse si ca oricine ar trebui sa fie atent la modul in care isi investeste timpul. Luand in considerare acest aspect, nu este de mirare ca nimeni…

- In acest articol, vom explora cele mai bune metode de a te calma atunci cand ești nervos, astfel incat sa poți aborda situațiile cu o minte limpede și echilibrata.1. Respirația profundaUna dintre cele mai simple și rapide metode de a te calma este practicarea respirației profunde. Inspira adanc pe nas,…

- Un autoturism s-a rasturnat, iar cinci persoane, dintre care doi copii, au fost ranite sambata intr-un accident produs intr-o localitate din Vaslui. Pana la sosirea salvatorilor, victimele au fost evacuate de participanții la trafic.

- Deși Farul a avut un inceput bun de meci, aruncandu-se in atac din startul meciului, Gica Hagi a fost nervos in debutul partidei. AICI, totul despre Flora - Farul In minutul 2, cand scorul era inca 0-0, Gica Hagi a avut o izbucnire nervoasa. „Regele” a fost surprins de camerele TV a avand un gest tensionat.…