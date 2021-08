Cum privesc elvețienii istoria lui Wilhelm Tell „Baștinașii sunt manați in lupta de furie și de manie, ei hranindu-se cu produsele date de vaci”, scria un calugar in anul 1479. Dupa 36 de ani, regele Franței, Francisc I, ii scria mamei sale, Louise de Savoia: „Nu e posibil ca cineva sa lupte cu o mai mare bucurie și daruire decat o fac elvețienii”. Sunt doar doua marturii medievale cu privire la elvetieni, dintre numeroasele surse care ne spun ca stramoșii celor care alcatuiesc astazi o societate ultra-tehnologizata, civilizata și oarecum inchisa se distingeau printr-un fizic impunator (datorat proteinelor furnizate de laptele, branza și carnea… Citeste articolul mai departe pe historia.ro…

