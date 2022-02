Stiri pe aceeasi tema

- Peste 10.000 de refugiați ucraineni au intrat in ultimele 24 de ore in Romania, dintre care 3.660 au tranzitat țara, iar 6.696 au ramas, a anunțat, vineri, ministrul de Interne Lucian Bode. „Din Ucraina au intrat in tara 10.624 pe sensul de intrare, dintre care peste 4.000 inainte de izbucnirea conflictului.…

- Cetațenii Republicii Moldova sint de parere ca in cazul unui razboi intre Federația rusa și Ucraina, țara noastra ar trebui sa pastreze neutralitatea și sa nu se implice in conflictul armat, informeaza noi.md Acestea sint datele Barometrului opiniei publice „Romania - Republica Moldova” realizat de…

- Anul trecut, in octombrie, Romania a adoptat un set de masuri, inclusiv o noua taxa pentru producatorii de energie electrica. Masura venea ca raspuns la prețurile ridicate actuale ale energiei electrice. Aceste masuri vor dauna in mod semnificativ viitorului energiei eoliene in Romania, afirma Giles…

- Guvernul a introdus noi sanctiuni pentru conducatorii auto care nu respecta legislatia rutiera, tinand cont si de un obiectiv asumat in cadrul PNRR, prin care Romania s-a angajat sa reduca pana in 2026 numarul de victime, persoane grav ranite si decese ale accidentelor rutiere cu 25%, a anuntat ministrul…

- La fel ca polițistul din Buzau, și cel din Capitala, care a lovit mortal cu mașina o fata de 11 ani și a ranit-o pe alta, nu a studiat o zi la vreo școala de poliție din Romania. Ambii au fost angajați din sursa externa - o soluție gasita, in ultimii ani, pentru a umple golul lasat de pensionarile anuale…

- Fostul ministru al Gondurilor Europene, Cristian Ghinea acuza coaliția PNL-PSD-UDMR ca se lauda ca au prins în bugetul de stat pe 2022 cei mai multi bani la investitii dupa ce „a pozat la capitolul investitii banii de la PNRR intrati în casa”. Acesta a adaugat ca au fost alocate…

- Valentina Matea, prim vicepresedinte al Sindicatului ROPOL, va explica, pentru ZIUA de Constanta, in cadrul unui interviu online, cat de actual mai este Statutul politistului in Romania zilelor noastre De asemenea, prim vicepresedinte al Sindicatului ROPOL ne va vorbi atat despre despre indatoririle…

- Universitatea din Pitești primește vizita Excelenței Sale, Doamna Laurence AUER, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze in Romania primește vizita Excelenței Sale, Doamna Laurence AUER, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Franceze in Romania, in vederea dezvoltarii…