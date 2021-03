Cum primeau decedatii indemnizatii de merit de la Academia Romana. Suma se ridica la peste 3 milioane de lei

Spectacolul naturii: Ceas de seara cu apus spectaculos la Constanta (video)

Un apus de soare ne ofera un peisaj de vis, indiferent ca este el in Constanta, sau oriunde in lume. Cea mai deschisa culoare, galben spre alb, se observa la mijlocul zilei, iar la rasarit si apus culorile se schimba spre portocaliu si rosu. In acelasi… [citeste mai departe]