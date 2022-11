Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit imaginilor aparute pe retelele de socializare, cele doua infirmiere de la Spitalul Judetean Vaslui participau la nunta de argint a unei colege, la un restaurant. La un moment dat, imbracate in uniforma Politiei Romane, au dansat gaina, un obicei din zona. In timpul dansului au primit si bani…

- Miliardarul Elon Musk se afla deja in Romania, anunța PRO TV, care citeaza informații pe surse. Conform postului TV, Musk ar fi aterizat deja in Romania, iar prima oprire pe care a facut-o e fix in stilul excentric cu care și-a obișnuit fanii. Noul patrol al Twitter a debarcat la o stana din Poiana…

- Florea Dascalu, șef la Compania Autostrazi inca din 1996, a fost prins in flagrant dupa o partida de vanatoare la Chișinau Criș. Este cercetat de procurori pentru mita și trafic de influența.Potrivit DNA, el ar fi ajutat o firma sa caștige contracte de deszapezire. Faptele s-ar fi petrecut in perioada…

- Odata cu creșterea in varsta, metabolismul unui adult se schimba. Daca vorbim deja despre un adult de peste 44 de ani, lucrurile deja incep sa se complice. De altfel specialiștii atrag atenția asupra acestui aspect. Medicul Ciurea, de exemplu, vorbește despre alimentele pe care sa nu le mai mananci…

- Comitetul de organizare a Campionatului Mondial (20 noiembrie-18 decembrie) a anunțat, joi, regulile stabilite de Qatar in cadrul competiției pentru persoanele acreditate și pentru suporteri. Acestea fac referire la atitudinea adoptata fața de musulmani și la vestimentație. Documentul cu regulile, prezentat…

- Prima sarbatoare din cursul anului bisericesc este dedicata Maicii Domnului. Pe 8 septembrie, ortodocșii sarbatoresc Santa Maria Mica sau Nașterea Maicii Domnului. In aceasta zi, oamenii țin cont de numeroase obiceiuri.