Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii trebuie sa fie atenti de unde cumpara produsele alimentare in perioadele caniculare si sa evite locurile neautorizate in care nu sunt asigurate conditiile optime de depozitare si comercializare pentru a nu risca sa le fie afectata sanatatea, a transmis, joi, pe pagina sa de socializare,…

- Salvați Copiii avertizeaza asupra consecințelor dramatice pe care ingradirea accesului la educație il are pentru copiii vulnerabili. Astfel, organizația solicita ca, in perioada verii, cu sprijinul comunitaților locale și al organizațiilor neguvernamentale, sa poata fi organizate cursuri școlare, respectand…

- Salvați Copiii avertizeaza asupra consecințelor dramatice pe care ingradirea accesului la educație il are pentru copiii vulnerabili. Astfel, organizația solicita ca, in perioada verii, cu sprijinul comunitaților locale și al organizațiilor neguvernamentale, sa poata fi organizate cursuri școlare, respectand…

- [caption id="attachment_44944" align="alignleft" width="300"] Poza simbol[/caption] Inspectoratul de poliție Ungheni reamintește recomandarile, in scopul asigurarii securitații, protecției vieții și sanatații copiilor, diminuarea situație de risc, la care pot fi expuși copii in perioada sistarii procesului…

- Masca devine obligatorie pentru toata lumea, de la jumatatea lunii mai. Anunțul a fost facut in aceste zile, chiar de șeful statului Klaus Iohannis care a menționat ca “va trebui sa gasim o modalitate de a trai cu noul coronavirus” și ca “deși unele restricții vor disparea, nu va reveni totul la normal…

- In contextul in care numarul cazurilor de infectare cu COVID-19 a depașit 10.000 in doar 2 luni de la confirmarea primului caz de coronavirus in Romania, managerul Spitalului Victor Babeș trage un semnal de alarma cu privire la modul in care va trebui sa traim de acum in colo, pentru a preveni inmulțirea…

- Pentru a nu deveni victime ale furturilor din locuinta, polițiștii va recomanda: Tineti in permanenta usa incuiata si asigurata cu lantul de protectie; Verificati prin vizor identitatea vizitatorilor; evitati sa deschideti usa oricui (chiar daca este femeie, copil sau persoana in varsta care solicita…

- Știți deja ca suntem fani de mici „Insula Iubirii„, inca de cand conceptul de emisiune nu era inca inventat. Ei bine, Netflix a venit zilele astea cu un show pe cat de asemanator, pe atat de diferit. Se numește „Too Hot To Handle” sau „Atentie, frige!” și are ca protagoniști 10 tineri, 5 barbați și...…